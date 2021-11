Fotó: FRANKHOEMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

60 ezer forint extra juttatást kapnak azok a Rossmann-dolgozók, akik december 15-ig beoltatják magukat koronavírus ellen, írja a Világgazdaság. A döntés azokra is vonatkozik, akik már korábban megkapták az oltást, és azokra is, akik csak most jelentkeznek. A Rossmann összesen kétezer embert foglalkoztat Magyarországon.