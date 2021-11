Biden egyelőre nem zárna az új variáns miatt, amíg mindenki oltat és maszkot hord

Joe Biden amerikai elnök szerint az új, omikron variáns „aggodalomra ad okot”, de „nem ad okot pánikra”. Szerinte egyelőre lezárásra sincs szükség, amíg „az emberek oltatnak és felveszik a maszkjukat”. Mindezt egy nappal azután mondta, hogy az omikron variáns megjelent az Egyesült Államokban is.

Egyelőre csak nyolc afrikai országgal szemben rendeltek el beutazási tilalmat: Dél-Afrikából, Botswanából, Zimbabwéból, Namíbiából, Lesothóból, Eswatiniból, Mozambikból és Malawiból nem fogadnak járatokat. Ezzel egyidőben Kanada, az Egyesült Királyság, és több európai ország is korlátozta a Dél-Afrikából történő utazást.

Biden szerint a beutazási korlátozásokkal időt nyernek az új törzs tanulmányozására. Az Egészségügyi Világszervezet mindeközben arra figyelmeztetett, hogy az új variáns aggodalomra ad okot, és egy újabb fertőzéshullámot indíthat el.

Biden arról is beszélt, hogy a vakcinagyártó cégek „szükség esetén” új vakcinákra vonatkozó „készenléti terveket” készítenek. Az elnök hétfőn újra a maszk viselésére szólította fel az amerikaiakat. Mindezt azután, hogy a hálaadási hétvégén több fotó is készült róla, ahogy maszk nélkül tartózkodik egy üzletben, aminek kirakatán egy táblán figyelmztettek arra, hogy bent maszkot kell viselni. De a first ladyt, Jill Bident is bírálták, miután hétfőn egy csapat iskolásnak olvasott fel a Fehér Házban, miközben nem volt rajta maszk, ellenben az iskolásokkal, akiken viszont volt. (BBC)