Egy besurranó tolvaj még a születésnapi tortát is ellopta a hűtőből

Az elmúlt két hónapban az akkor még ismeretlen tettes Barcson két nyitva felejtett autóból vitt el készpénzt, és több ingatlanba is besurrant, ahonnan többek között készpénzt, élelmiszereket, dohányt, szeszes italokat, illetve különböző műszaki cikkeket lopott el.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába hétfő hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy az egyik barcsi utcában a tulajdonos megzavart egy betörőt, aki elmenekült. A rendőrök nem sokkal később elfogták a feltételezett elkövetőt. A police.hu a tolvajról azt írja:

„Az egyik ház hűtőjéből még a születésnapi tortát is ellopta, ráadásul elfogásakor is lopott sütemény volt nála.”

A Barcsi Rendőrkapitányságon a 25 éves férfit lopás miatt hallgatták ki, és olyan részletes vallomást tett, hogy még több olyan bűncselekményt is bevallott, amikről a hatóság sem tudott. Ezeknek a felderítése most is folyik. A nyomozók az alsószentmártoni lakost bűnügyi őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. (police.hu)