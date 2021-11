Megint kell PCR-teszt Angliába utazáskor

Kedd óta újra PCR-tesztet kell végezniük érkezésük után azoknak, akik külföldről Angliába utaznak, a negatív teszteredmény megérkezéséig pedig tartózkodási helyükön elkülönítésben kell maradniuk. A brit kormány az új, omikron variáns megjelenése után döntött így.

Boris Johnson a módosítást bejelentő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a kormány a korábbiakkal szemben most nem fogja újra leállítani a külföldi utazásokat, az intézkedés csak a külföldről érkezőkre vonatkozik.

A teljesen beoltottaknak is ugyanúgy kell PCR-tesztet végezniük, nem elég a gyorsteszt, mint eddig. A PCR-tesztet a beutazóknak a brit kormány által jóváhagyott egészségügyi magánszolgáltatóktól kell megrendelniük, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) ingyenes koronavírus-szűrési szolgáltatását beutazási célokra nem lehet használni. A tesztet legkésőbb az Angliába érkezés utáni második napon kell elvégezni, az érkezés napja nulladik napnak számít. A tesztet előre meg kell rendelni, és a megrendelést igazoló referenciaszámot fel kell tüntetni a beutazás előtt kötelezően kitöltendő utasazonosító űrlapon.

Keddtől az országban a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben kötelező a maszkviselés, az éttermekben viszont nem.

A brit kormány azt kéri, azok is vonuljanak elkülönítésbe, akiknek közvetlen környezetében valakinél az omikron koronavírus-változat jelenlétét mutatják ki. Azok is, akik teljesen oltottak. Johnson szerint ez csak elővigyázatosság és átmeneti intézkedés, amely pár hétig tart, addig, amíg nem tudnak többet az új variánsról. A brit miniszterelnök arról is beszélt, hogy az idei karácsony sokkal jobb lesz, mint a tavalyi, amikor az oltási kampány még csak a kezdeti szakaszában járt, és szigorú korlátozások voltak érvényben.

A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a harmadik oltást a 12 évnél idősebb brit lakosság 31 százalékának – több mint 17,9 millió embernek – már beadták. Az elsőt 88,6 százalék, a másodikat 80,6 százalék kapta meg.

A brit kormány oltásügyi vegyesbizottsága (JCVI) hétfő esti módosított ajánlásában azt kezdeményezte, hogy a második és a harmadik oltási dózis közötti időszakot a kormány a jelenleg előírt hat hónapról rövidítse három hónapra. (MTI)