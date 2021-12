Erős decemberi turizmusra számít a kormány, pedig már Mészáros Lőrinc szállodáit is megérintette a negyedik hullám

Ausztriában és Szlovákiában jelenleg zárva vannak a szállodák, Csehországban pedig csak a védettek vehetnek ki szobát a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt meghozott védekezési szabályoknak megfelelően, Magyarországon viszont gyakorlatilag nincsenek korlátozások. A hazai szállodáknak nem kötelező védettségi igazolványt kérniük, így oltott és oltatlan is vígan együtt pihenhet, még maszkot sem kell hordaniuk a vendégeknek, kizárólag a dolgozóknak. Egyes szállodák persze dönthetnek úgy, hogy védettségi igazolványt kérnek - például az Aquaworld Resort Budapest -, de ez nagyon ritka. A legtöbb szállás csak azt ígéri, hogy nagyon odafigyelnek a higiéniára, és ajánlják a maszkviselést.

Tavaly ilyenkor már rég zárva voltak a hazai szállodák, 2020-ban november 9-én kellett elbúcsúzniuk a vendégektől. Pedig a vírushelyzet a legfontosabb számok alapján nem sokban különbözött a mostanitól. Bár jelenleg már van 5,8 millió ember, aki legalább két oltással rendelkezik, a november 30-i adatok szerint mégis 6390 az új fertőzött, elhunyt 195 beteg, és 7596 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Tavaly november 30-án 5595 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 151 beteg, és 7734 koronavírusos beteget ápoltak kórházban.

Magyarországra most gyakorlatilag bárki beutazhat, az uniós határainkon nincs semmilyen ellenőrzés, így Horvátországból, Ausztriából, Romániából, Szlovákiából és Szlovéniából szárazföldi határokon keresztül érkezőktől senki nem kér semmilyen covid-papírt. Gyakori eset, hogy amerikai vagy kínai utasok Bécsben landolnak, és onnan jönnek át Magyarországra. Persze repülővel is lehet Budapestre érkezni, de a gépekre jó esetben csak az jut fel, aki oltott vagy gyógyult vagy negatív tesztje van.

Csak menteni ne kelljen

A hazai szállodások persze nagyon örülnek annak, hogy osztrák vagy szlovák társaikkal ellentétben nekik nem kell bezárniuk. Általánosnak mondható vélemény ugyanis a turisztikai ágazatban, hogy az a mentőcsomag, amit még tavaly november 9-én jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök, semmire sem volt elég. Akkor a november 10. és december 10. közötti foglalások 80 százalékát kapták meg a szállodások, feltéve, ha senkit nem bocsátottak el. Mivel eleve alacsony volt a foglaltság, ezért 11 ezer szálláshely csak közel 15 milliárd forintot kapott volna, de sokan még ennek a feltételnek sem feleltek meg, így az egész szektor a meghiúsuló foglalások után mintegy 3 milliárd forinttal vigasztalódhatott. Emlékezetes: Ausztriában a vírus előtti árbevétel 80 százalékát fizette ki az állam a szálláshelyeknek.

Jelenleg tehát híre-hamva sincs zárásnak, a védekezés is minimális, így persze szerény mentőcsomagok kidolgozásával sem kell a kormánynak fáradnia. A járvány negyedik hulláma azonban így is jelentős veszteségeket okoz az ágazatnak, de hogy mekkorát pontosan, arról megoszlanak a vélemények. A kormányzati Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) például kifejezetten optimista:



A belföldi turizmus kiemelkedően teljesített az elmúlt hónapokban, és a rekord nyarat követően az októberi foglalások már a 2019-es, kiemelkedő számokat is meghaladták. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján az látszik, hogy a járványhelyzet romlásával és az év végi rendezvények elmaradásával megjelentek a lemondások is, de ezzel párhuzamosan új foglalások is érkeznek. A december továbbra is erős, az elmúlt egy hétben 8 százalékkal emelkedtek az előfoglalások. A megoldás a harmadik oltás



- válaszolta lapunknak az MTÜ.

Ez alapján azért eléggé vegyes a kép: vannak lemondások, de új foglalások is. A fő állítás viszont az, hogy ugye míg Ausztriában például leállt a turizmus, Magyarországon erős december várható.

Szállodaszövetségi forrásunk szerint az ágazat örül annak, hogy nincs zárás, de a helyzet egyre rosszabb: új foglalás alig van, a szokásos év végi céges rendezvényeket pedig sorra mondják le. Az országos foglaltsági szint 30 százalék körül lehet decemberben, Budapesten valamivel felette, vidéken inkább alatta. A szállodások költségei az egekben vannak, a munkaerőt megint nehéz megtartani, így ebből sok helyen megint veszteséges működés jöhet ki. Emlékezetes: a Budapest Marriott hotelt tulajdonló Duna Szálloda Zrt.-nek a 2019-es 8,8 milliárd forintról 2,9 milliárd forintra csökkent az árbevétele, a 2019-es 1,4 milliárd forintos nyereség 2020-ban 1,9 milliárd forintos veszteségbe fordult át.

A megkérdezett szállodák esetében is vegyes a kép:

Sajnálatosan az elmúlt másfél hétben megtorpant a foglalási kedv, a karácsonyi ajándékutalvány-vásárlás azonban továbbra is az ilyenkor megszokott népszerűségnek örvend. A karácsonyi rendezvények egy részét lemondták, vagy el sem jutott a megrendelés fázisáig

- mondta lapunknak Rádóczy Andrea, a balatonfüredi Hotel Golden Lake Resort igazgatója. A Hotel Sopronnál is gyakoribbak lettek a lemondások, de inkább a foglalások gyűlnek lassan. Az egyik felkapott budapesti szórakozóhely tulajdonosa viszont egyelőre elégedett, a laza szabályok miatt még viszonylag sok a külföldi vendége.

Az egyik legnagyobb hazai szállodaláncnál, a Danubiusnál is erősen érződik már a negyedik hullám. Egyrészt kevesebb foglalás érkezett be az elmúlt egy hétben, mint amennyit az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján vártak volna. Az augusztus óta tartó növekvő foglalási kedv a szállodás cégnél október végén megtörni látszott, üteme pedig tovább lassult az elmúlt napokban. Másrészt a korábban érkezett foglalások lemondása is megszaporodott. Főleg a rendezvények terén érzik ezt elsősorban, az egyéni vendégek a Danubius szerint még bizakodóak, és kivárnak az év végi, karácsonyi foglalásaikkal kapcsolatos döntésekben. A cég szállodáiban a vendégeknek is kötelező a maszk.



Közben a riválisnál, a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Hunguest Hotelsnél szintén gondot okoz a sok lemondás. Főleg a külföldiek és a céges rendezvények döntenek úgy, hogy inkább mégsem olyan jó ötlet a negyedik hullám idején egy szállodában tölteni több napot.

Az ausztriai, csehországi és németországi szigorítások hatása jól érzékelhető a bükfürdői Hunguest Hotel Répce Goldban, a hévízi Hunguest Hotel Panorámában és a zalakarosi Hunguest Hotel Freyában. A nagy létszámú rendezvények lemondása, illetve átütemezése érzékenyen érinti az országos összehasonlításban is jelentős konferenciakapacitással bíró szállodáinkat, például a szegedi Hunguest Hotel Forrást vagy a tapolcai Hunguest Hotel Peliont

- válaszolta lapunknak a Hunguest. Ugyanakkor a belföldi, szabadidős céllal utazók kapcsán egyelőre nem találkoztak sok lemondással, természetesen ez bármikor változhat a járványügyi helyzet alakulásának függvényében.