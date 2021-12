A Gucci-ház: árulás és gyilkosság, sok humorral elmesélve

A közelmúltból nem rémlik olyan film, ami megosztóbb lenne A Gucci-háznál. Az egyik oldal lelkesen rajongja, különösen Lady Gaga alakítását és az elképesztő látványvilágot, a másik pedig gyűlöli. Utóbbiak jó része azt kritizálja, hogy sok minden nem úgy történt és egy csomó ember nem olyan volt, mint ahogyan Ridley Scott bemutatja őket. A Gucci család örökösei perrel fenyegetőznek, a filmben is megjelenített Tom Ford pedig azzal kezdte a véleménycikkét, hogy „nemrég túléltem a film 2 óra 37 perces vetítését”.

A kritikák egy részének helyt kell adnom, például az „igaz történet alapján” kifejezésből ez esetben az „alapján” a leghangsúlyosabb. Azt is elhiszem, hogy ha valaki olvasta a családról szóló könyvek bármelyikét, akkor hiányérzete marad. Mégis a kisebbségi véleményt képviselem, mert őszintén jól szórakoztam A Gucci-házon. Nem filmtörténeti mérföldkő, de még a hossza ellenére is képes lennék újra megnézni.

A film végig a szatíra határán egyensúlyoz. Az a gyanúm, hogy nem volt szándékos, mert Ridley Scott életművéből ez nem következik egyértelműen - de a végeredmény szempontjából mindegy. Az egyébként meglehetősen komor sztorit, amiben árulástól megcsaláson át gyilkosságig van minden, Scott képes volt annyi könnyedséggel és humorral ellensúlyozni, hogy nem úgy jön ki róla a néző, mintha fejbeverték volna. Persze azon lehet vitatkozni, hogy ez a még élő figurák szempontjából etikus-e, de a showbusinessben azért ennél csúnyább dolgok is történtek már.

A sztori nagyjából 25 év eseményeit mutatja be, onnantól kezdve, hogy a valószínűleg maffiával is kapcsolatban álló fuvarozási vállalkozó lánya, Patrizia Reggiani (Lady Gaga) megismerkedik a felső tízezerhez tartozó Maurizio Guccival (Adam Driver), a divatház egyik örökösével. És ott van vége, amikor Patriziát elítélik 1995-ben, mert három évvel korábban bérgyilkosokkal lelövette az - addigra már - exférjét.

Adam Driver és egy Gucci-mintás nyakkendő a sok közül. Fotó: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer/© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Közben persze a divatházban is megy a harc és a helyezkedés a pozíciókért a generációk között. Ez megmagyarázza, miért ilyen hosszú a film, viszont néhány teljesen fölösleges jelenetet kivághattak volna, ha cserébe néhány másik dolgot jobban kibontanak. Az például egyszerűen nem derül ki, hogy Maurizio miért vált egyik pillanatról a másikra teljesen elutasítóvá a feleségével.



De ha már a karaktereknél tartunk, beszéljünk végre a színészekről. Az előzetes alapján eléggé féltem attól, hogy a rendező által mindenkitől megkövetelt olaszos akcentus miatt nem válik-e az egész trashparádévá, de szerencsére a filmben nem beszélnek minden jelenetben úgy. Van, amikor erősebb, például az érzelmileg túlfűtött jelenetekben, de máskor alig érezhető.



Patrizia belerondít a férje St. Moritz-i magányába. Fotó: Fabio Lovino/© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Kétségkívül Lady Gagának jutott a legnagyobb falat és a legkomplexebb szerep, és tisztességgel meg is ugorja, szóval a method acting bejött neki. Ahelyett, hogy egyszerűen ördögi és számító aranyásóként ábrázolná Patrizia Reggianit, a rafináltsága mellett megmutatja a szerelmes, kétségbeesett, hiszékeny vagy épp becsavarodó arcát is. Az egyik legerősebb jelenet például, amikor St. Moritzban próbál csevegni a férje gazdag barátaival, és teljesen kiütközik a hátterükből adódó különbség: ami neki nagy szám, az nekik megszokás. Ott rendesen megsajnáltam. Közben azért neki is írtak vicces és pikírt jeleneteket, például amikor Paolót (Jared Leto), Maurizio unokatestvérét igyekszik behálózni, vagy a kávéscsészés jelenet a hüttében, ahol a férje szeretőjét alázza burkoltan.

Paolót (Jared Leto) senki sem veszi komolyan. Fotó: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer/© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

És van olyan is, ahol önmaga paródiájába fordul: amikor a jósnője, Giuseppina kíséretében (Salma Hayek) találkoznak a bérgyilkosokkal egy útszéli kocsmában, az minden elemében olyan, mint egy Saturday Night Live sketch. Az a megoldás egyébként szintén tetszett, ahogyan kifakulnak Patrizia színei a végére, a rúzsától a ruhákig.

Nagyon csodálkoznék, ha Lady Gagát nem szórnák meg jó pár díjjal a következő hónapok filmes gáláin. Adam Drivernek viszont nem ez élete alakítása, szegény Maurizio viszonylag egysíkú maradt. A film első felében kicsit esetlen figura, akiből a felesége próbál többet kihozni, mint amit elhisz magáról. Aztán meg annyira kinyílik a csipája, hogy senki más tanácsait nem fogadja el. Egyébként a Slate által megkérdezett dialektus coach szerint, aki mindenkit végigelemzett, Driver nem nagyon tudta felvenni az olasz akcentust.

A legszórakoztatóbb az Al Pacino által alakított nagybácsi, Aldo Gucci, és a fia, Paolo, a közös jeleneteikben és külön is. Pacinónál az tetszett, hogy egy jókedélyű karakter, végre nem egy sokadik mogorva maffiózó, amilyeneket az utóbbi x évben mindig rábíznak. Jared Leto pedig lubickol az elszállt, meg nem értett, wannabe divattervező szerepében. Szerencsére nemcsak komikus figurák, mert az önmagában kevés lenne, hanem vicces párbeszédeket is írtak nekik.

Al Pacino Aldo Gucci szerepében. Fotó: Courtesy of Metro Goldwyn Mayer/© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

A Ridley Scottra jellemző grandiozitás ebből a filmből sem hiányzik, még ha nem is építtetett fel egy ókori arénát vagy egy komplett képzeletbeli világot.

De a látvány, a díszletek, a jelmezek most is nagyon impozánsak, a képernyőről szinte lefolyik a sok márvány, arany és szőrme. A korhűség is tetszett, ahogy érzékeljük, hogyan alakult a divat három évtized alatt, na és az öltönyök is iszonyúan jók. (Janty Yates jelmeztervezővel itt egy hosszabb interjú többek között arról, hogyan szedték össze a ruhákat, ha valakit érdekel az ilyesmi.) És persze eközben mindenki rengeteget dohányzik. Ami minimálisan elvett a divat vonatkozású részek élvezetéből, az a szürkés színkorrekció volt. Ez alapvetően ízlés dolga, de szerintem a ‘70-es, ‘80-as évek jeleneteinek jót tett volna, ha a színek legalább megközelítően annyira élénkek, mint valójában voltak.

A divatvilágból megjelenő fontosabb mellékszereplőket nagyjából eltalálták, például a fényképezőgéppel ugrándozó Richard Avedon sztárfotóst vagy épp Gianni Versacét. Egyedül Anna Wintour sikerült kirívóan bénán, ő tényleg egy karikatúra lett. Viszont mindenképp meg kell említeni a Domenico De Sole játszó Jack Hustont, őt inkább sorozatokból lehet ismerni, de itt is nagyon jó a fenyegetően csendes és hűséges, majd agyafúrt aknamunkát végző ügyvéd szerepében.



(A Gucci-ház, R: Ridley Scott, 157 perc. Forgalmazó: Forum Hungary)