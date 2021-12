Az ENSZ-főtitkár szerint az omikron miatti határzár igazságtalan, büntető jellegű és hatástalan eszköz

António Guterres ENSZ-főtitkár New York-i sajtótájékoztatóján azt mondta, egy határokat nem ismerő vírus esetében nem fogadhatók el olyan utazási korlátozások, amelyek egész régiókat vagy országokat szigetelnek el más területektől. Hozzátette, hogy szerinte a határzár nem hatásos eszköze a járvány elleni fellépésnek – utalva ezzel arra, hogy több országban is beutazási tilalmat vezettek be több dél-afrikai országgal szemben.

Guterres szerint igazságtalan és erkölcstelen, ha egyes országokat kollektív büntetésben részesítenek azért, mert tudományos és egészségügyi információkat osztanak meg a világgal. Hozzátette, hogy úgy gondolja, a kormányok az utazók gyakoribb tesztelésével hatékonyabban tudnának védekezni a járvány terjedése ellen.

A sajtótájékoztatón Moussa Faki Mahamat, az Afrikai Unió bizottságának elnöke is azt kérte, hogy ne bélyegezzék meg az afrikai országokat azért, mert nyílt, átlátható módon cselekedtek az omikron felbukkanását követően. De beszélt arról is, hogy Afrikában még kevesen kaptak oltást a koronavírus ellen, emiatt pedig nemzetközi szolidaritásra szólított fel. (MTI)