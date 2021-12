Először lesz női elnöke a Disneynek

Susan Arnoldot választották a Disney elnökének, a szórakoztatóipari óriáscég 98 éves történetében még soha nem ült nő az elnöki székben. Arnold 14 éve tagja a Disney igazgatótanácsának, az év végén váltja Bob Igert.

„Bár az igazgatótanács elnökeként lépek ebbe az új szerepbe, alig várom, hogy továbbra is a Disney részvényeseinek hosszú távú érdekeit szolgáljam, és hogy szorosan együttműködjek Bob Chapek vezérigazgatóval” – mondt Arnold, aki többször is dolgozott már vezető beosztásban más, nagy amerikai vállalatoknál: a Carlyle Groupnál, a Procter and Gamble-nél és a McDonald'snál.

Az Arnold által váltott Iger 1996 óta töltött be vezető pozíciót a Disney-nél. Vezetése alatt a Disney felvásárolta a Pixart, a Marvelt, a Lucasfilmet és a 21st Century Foxot.

Igeren kívül egyébként több más vezető is távozik az év végéig a Disney-től: a stúdiók vezetője, Alan Horn, a Disney Branded Television elnöke és kreatív vezetője, Gary Marsh, valamint a cég általános jogtanácsosa, Alan Braverman. (BBC)