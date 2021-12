Shane Tusup és Szabó Zsófi címlapon jelentették be, hogy összejöttek

Hosszú Katinka exe és egyben exedzője, Shane Tusup a Best magazin címlapján harsogja, hogy Szabó Zsófi élete szerelme, a 24.hu szerint pedig Szabó is olyan szépeket is mondott, hogy „a hasonló múltunk, a hasonló ambícióink pedig, úgy érezzük, hasonló jövőt hozhat. Ez mindkettőnknek a nagybetűs újrakezdés. De nem sietünk, és nem tervezünk előre. Kiélvezzük a jelent. Shane mellett újra boldog nő vagyok.”

Arról, hogy együtt vannak, a bulvárlapok már hónapok óta találgattak, de az edző és az RTL műsorvezetője csak most vállalták fel a nyilvánosság előtt is kapcsolatukat.