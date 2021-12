Szél Bernadett: Győztem Kövér Lászlóval szemben Strasbourgban

„Nagy meccs volt, de mostantól Kövér Lászlónak hivatalos papírja van arról, hogy egy cenzor. Márpedig ha egy nemzetközi bíróság (aminek magyar tagja is van jelen ügyben Paczolay Péter személyében) arra jut, hogy egy országban a házelnök egy cenzor, és ezt háromszor le is írja, annak az országnak a kormánya vagy megköszöni a házelnök munkáját és elküldi, vagy ki nem ejti a száján többet azt a szót, hogy jogállam. Más lehetősége innentől kezdve nincs”

– írja Facebookon Szél Bernadett, független képviselő.

Szél még 2015-ben tartott napirend előtti felszólalást a parlamentben „A munkavállalók minden nap veszítenek a jelenlegi kormánnyal” címmel, többen pedig táblát is tartottak a kezükben, amikor – ahogy most posztjában is írja – „a Házelnök minden előzetes figyelmeztetés nélkül belém fojtotta a szót, kikapcsolta a mikrofonom”. Szél az ügyet Strasbourgig vitte.

Bejegyzésében idézi a teljes ítélet egy olyan részét, amit szerinte „egyik korábbi győzelmében sem írtak le ilyen kerek-perec”.

„Így nem állapítható meg, hogy a kérdéses intézkedés megfelelt volna az Országgyűlési törvényben előírt eljárásnak. Ezenkívül közvetlen cenzúra volt, mivel azonnal megakadályozta, hogy az első kérelmező [Szél Bernadett] kifejtse véleményét anélkül, hogy [a házelnök] kevésbé korlátozó intézkedést alkalmazott volna vagy akár csak megfontolta volna más eszköz alkalmazását.”