Egy zuglói panelba jelentették be azt a fél éve alapított céget, ami megveheti a taszári repteret

Egy zuglói tízemeletes ház egyik lakásába, féltucat másik társaság mellé jegyezték be azt a céget, amelynek eladná a régóta pusztuló taszári bázist az állam – írja a Népszava.

A lap szerint a kormány nem ír ki pályázatot, hanem „versenyeztetés mellőzésével” adja el az öt település – Taszár, Orci, Zimány, Kaposhomok, Kaposkeresztúr – 36 különböző helyrajzi számán szereplő repülőteret az SGF Silu Global Fund Holding Zrt.-nek.

Egy helyi lakos, aki korábban műszerészként dolgozott a reptéren, a Népszavának azt mondta, „Lószar lesz itt, nem repülőtér!”, szerinte „nem is reptér az már, hanem egy gazverte betoncsík meg néhány tucat düledező épület”. Varjas András taszári polgármester szerint kereskedelmi-ipari-logisztikai központot terveznek repülőtérrel, bár aláírt szerződés még nincs, és az ügyletről meg a vevőről keveset tudni.

A honvédség bezárt repülőtere a Somogy megyei Taszáron Fotó: H. Szabó Sándor/MTI/MTVA

A céget egy budapesti, Örs Vezér téri panelház 10. emeletén lévő magánlakásba jegyezték be. A lakás kaputelefonjának gombján a cégtulajdonosokkal és az ügyvezető nevével nem egyező név szerepel, csengetésre senki sem nyitott ajtót. A lakásba hat másik, az SGF Silu Global Fund Holding Zrt.-vel látható kapcsolatban nem álló céget jelentettek be. Az ügyletre készülő SGF Silu Global Fund Holdingot fél éve, májusban alapították, ötmillió forintos jegyzett tőkével. A cég tulajdonosai ismeretlenek, egy pápai, illetve egy zalakarosi ügyvezető jegyzi. A két ügyvezető az évek során egy jó tucat, javarészt azóta már felszámolt cégben is részt vett.