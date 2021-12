Amerikai diplomaták ellen is bevetették a Pegasust

Az USA ugandai nagykövetségen dolgozó 11 alkalmazott kapott értesítést az Apple-től, hogy a telefonjaikat megfertőzte a több autoriter rezsim és a magyar kormány által is használt izraeli kémszoftver. A Pegasus nem csak arra képes, hogy lehallgasson beszélgetéseket és élőben kövesse a célpontok mozgását, de azok saját telefonjával tud kémkedni utánuk, beszélgetéseket rögzíthet, illetve gyakorlatilag minden tartalomhoz hozzáfér.

Az ugandai elnök, aki 1986 óta csak győzni tud. Fotó: Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency

Az USA egy hónappal ezelőtt tiltólistára rakta a kiberfegyvert áruló NSO-t, de most először kerültek nyilvánosságra olyan esetek, hogy azt a külügynek dolgozó amerikai hivatalnokok ellen is bevetették. A Nemzetbiztonsági Tanács pénteki nyilatkozata szerint a Pegasus nemzetbizonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára.

Az NSO továbbra is hangsúlyozza, hogy a szoftverüket csak állami szereplőknek értékesítik a bűnözők és terroristák megfigyelése érdekében, de ennek ellentmond, hogy itthon és külföldön is használták politikusok, aktivisták és újságírók ellen. Az ugandai ellenzék szerint őket is megfigyelték Pegasusszal. Magyarország egyébként kiváló kapcsolatot ápol Ugandával, 5 milliárd forinttal segítik a magyar adófizetők az afrikai diktatúra gazdaságfejlesztési programját, amelynek keretében például magyar cégek építettek ott kiberbiztonsági központot.

Szijjártó és ugandai kollégája (balra) Fotó: KKM

Az Apple múlt héten jelentette be, hogy perbe fogja az izraeli NSO Groupot és anyacégét, mert a felhasználóikról is gyűjtöttek adatokat Pegasusszal. Az ugandai nagykövetség dolgozói, vagyis a külügyminisztérium emailjeihez tartozó iCloudokhoz is hozzáférhettek a támadók. (WaPo)