Bolsonaro azzal riogatott, hogy a koronavírus elleni vakcinák növelik az AIDS esélyét, a legfelsőbb bíróság vizsgálatot indít

A brazil legfelsőbb bíróság egyik bírája vizsgálatot rendelt el pénteken Jair Bolsonaro elnök ellen egy szenátusi vizsgálóbizottság kérésére, mert az államfő egy októberi nyilvános szereplésében azt mondta: a koronavírus elleni vakcinák növelhetik az AIDS vírusával való megfertőződés veszélyét.

Jair Bolsonaro egy turisztikai eseményen 2020. november 17-én. Fotó: Evaristo Sa/AFP

Az elnök egy olyan élő adásban mondta ezt, amelyet a közösségi média több platformja közvetített. A Facebook és a YouTube utána ideiglenesen le is tiltotta Bolsonarót. Ő azzal védekezett, hogy nem állított semmit, csak egy újságcikkből idézett. (Az ENSZ AIDS elleni világprogramja szerint a gyógyszerfelügyeletek által jóváhagyott, koronavírus elleni vakcinák a legtöbb ember számára biztonságosak, köztük a HIV-fertőzötteknek is.)

Az elnököt már számos bírálat érte amiatt, hogy nem megfelelően irányítja a járványkezelést. Brazíliában szedte a második legtöbb áldozatot a koronavírus (az USA után), 615 ezren haltak meg és 22 millióan fertőződtek meg - és ezek csak a hivatalos számok. Bolsonaro nem oltatta be magát, és még a halálozások márciusi tetőzésekor is bagatellizálta a járványveszélyt, a népének pedig azt mondta, hogy fejezze be a nyavalygást.

Egy korábban indult eljárásban szenátusi vizsgálóbizottság mondta ki, hogy Bolsonaro kilenc rendbeli bűncselekményt követett el a brazil járványkezelésben, köztük emberiesség elleni bűncselekményt is.

A szenátusi vizsgálóbizottság átadta a Bolsonaro ellen összeállított jelentését Augusto Aras legfőbb ügyésznek, de a hírügynökségek szerint kicsi az esélye annak, hogy Aras olyan büntetőeljárást folytat le az elnök ellen, amely fenyegetné a pozícióját, mert őt éppen Bolsonaro nevezte ki. A vizsgálat elrendelése Moraes főbíró által annyit jelent, hogy szigorúan tudja ellenőrizni a főügyész munkáját az ügyben. (BBC, MTI)