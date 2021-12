Az UNESCO világörökség részévé tennék a berlini technót

A Love Parade alapítói, techno DJ-k és a legnagyobb berlini klubok vezetői által alapított Rave the Planet csoport azt szeretné elérni, hogy a berlini techno világörökségi védelmet kapjon az UNESCO-tól. Most azért lobbiznak a német hatóságoknál, hogy nyújtsanak be jelentkezést a szervezethez, hogy megkaphassa a berlini techno a szellemi kulturális örökség státuszt.

Love Parade 2006 júliusában Berlinben Fotó: MARCEL METTELSIEFEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A '80-as közepén Detroitból indult műfaj meghatározóvá vált a szabadságot éltető Berlinben, az újraegyesülés szellemében egyre-másra nyíltak a klubok az elhagyott bunkerekben, üres gyárépületekben. Alan Oldham Detroitból Berlinbe költözött DJ szerint azonban a járványhelyzet és a dzsentrifikáció veszélyezteti a „szabad, vad, kreatív” berlini szcéna túlélését. Szerinte az UNESCO védelme sokat jelentene ebből a szempontból, és így az olyan híres szórakozóhelyek, mint a Tresor vagy a Berghain kulturális emlékműnek számítanának.



Ha pedig megkapná a berlini techno a kulturális örökség státuszt, akkor hozzáférhetnének az állami támogatásokhoz és más finanszírozási forrásokhoz, a klubok pedig extra védelmet kapnának a városrendezési törvények értelmében.

„Az UNESCO védelme sokat segítene abban, hogy elismerjék a techno és a klubkultúra legitim társadalmi erejét, amely történelmi értékű és méltó a támogatás” – mondta Oldham. (Guardian)