Ha nem érdekel a foci, akkor is halálra neveted magad ezen a csodás kolumbiai bundagólon

Hogy nemcsak a becsületes sport tud szórakoztató lenni, azt tökéletesen bizonyította a kolumbiai másodosztály hétvégi fordulója.

A tét a feljutás volt, videónk főszereplője, az erre esélyes Union Magdalena idegenben játszott a Llaneros csapatával, és mindenképp győznie kellett volna. De a 81. percben a hazaiak szereztek vezetést. A Magdalena azonban elképesztő fordítást mutatott be: a hosszabbítás legvégén, a 95. és a 96. percben is gólt lőtt. Nem is akármilyeneket!

Már az egyenlítő is vicces volt, mert a két középhátvéd látványosan egyedül hagyta az egy szem csatárt, de a második gól volt a történelmi. Egy meccsen, amiről tudták, hogy adja a tévé, ezt meg merték csinálni:



Érdemes újranézni, micsoda remek alakítást nyújtanak a középső védők, de igazából az egész ott tébláboló-nézelődő hazai csapat! A jelentések szerint a helyszínen úgy tűnt, hogy talán a kapus pont nem volt benne, de ő legalább úgy tett, mint aki próbálkozik. Ezt erősíti a hetes számú vendégjátékos zavarodott-megdöbbent arckifejezése, akit mintha elemien meglepett volna, hogy a kapus egyáltalán megpróbált védeni, és oldalra terelte őt. Szerencsére ez sem volt akadály, mert belül a védők állva nézték, ahogy a segíteni érkező társa berúgta a beadást.

Itt látható ugyanez a csoda egy másik szögből:

A levonuló hazaiakat a saját szurkolóik kiabálva gyalázták - a második videót kell nézni -, nem igazán meglepő módon.



A dolog talán mégsem marad ennyiben. A kolumbiai profi focisták szervezete, az ACOLFUTPRO a hatóságok közbelépését kérte. A Lllaneros hivatalos közleményben jelentette be, hogy a maga részéról belső vizsgálatot indít, egyben felkéri a szövetséget, hogy ők is indítsanak eljárást.

A bundagólról Juan Cuadrado, a Juve kolumbiai focistája, aki a hétvégén szögletből lőtt közvetlen gólt a Genoának, egy twitben azt írta, hogy az a "tisztelet hiányát" mutatja. Matues Uribe, a Porto középpályása direktebben fogalmazott, ez szerinte a "kolumbiai foci szégyene".