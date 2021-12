Várkonyi Andrea után Márki-Zay Péter következik a Google toplistán

A labdarúgó Európa-bajnokság és a nyári olimpiai játékok vezetik a Google kereső idei magyarországi listáját, amelyen a koronavírus-járványhoz kapcsolódó böngészés is meghatározó volt.

A Google huszonegyedik alkalommal tette közzé az év keresési trendjeit tartalmazó listáit. A Year in Search oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is megtekinthetők, a globális trendek alapján idén is videót publikálnak - közölte a Google sajtóirodája szerdán az MTI-vel.

A magyarországi abszolút lista: