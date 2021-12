A szövetségek korrupciós ügyei miatt az ökölvívás és a súlyemelés egyelőre kimarad 2028-as Los Angeles-i olimpia programjából

A súlyemelés, az ökölvívás és az öttusa nem szerepel a 2028-as Los Angeles-i olimpia előzetes programjában, ugyanakkor bizonyos feltételek teljesülésével még bekerülhetnek, jelnetette be Thomas Bach elnök a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó testületének háromnapos ülése után. Megemlítette azt is, hogy gördeszkában, sportmászásban és hullámlovaglásban (magyraul: szörf) biztosan rendeznek majd versenyeket a kaliforniai nagyvárosban is.

A Nemzetközi Öttusa Szövetségnek (UIPM) a jövő év végéig kell véglegesítenie javaslatát az új formátumra, illetve addig kell megjelölnie, melyik sportág kerül be a kivett lovaglás helyére. Emellett jelentős költségcsökkentést kell felmutatnia és bizonyítania azt, hogy a sportág vonzó a fiatalok és a nagyközönség számára.