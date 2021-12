Negyven év után szakszervezetet alapítottak egy amerikai Starbucksban

Szakszervezetet alapítottak egy buffalói Starbucksban, amire a 80-as évek óta nem volt példa az amerikai kávéházláncnál. A dolgozók augusztusban kezdtek szervezkedni, mert úgy érezték, a cég nem hallgatja meg az óriási munkateherrel kapcsolatos panaszaikat. Az ellen is felszólaltak, hogy a mobilappon sok, összetett megrendelést kapnak egymás után, amiket hamar teljesíteniük kell, így folyamatos nyomás alatt dolgoznak.

Végül 27-ből 19-en támogatták a szakszervezet létrehozását, miközben egy másik buffalói kávézóban leszavazták az ötletet, egy harmadikban pedig még nem hirdettek végeredményt, írja a BBC. Három másik buffalói és egy arizonai Starbucks dolgozói is jelezték, hogy szakszervezetet hoznának létre.

Ünneplés a szavazatok megszámlálása után Fotó: ELEONORE SENS/AFP

A Starbucks vezetői az elmúlt hónapokban minden erejükkel igyekeztek megakadályozni a szerveződést. Még az alapító, Howard Schultz is a helyszínre utazott, csoportos és egyéni megbeszéléseket tartott, és sms-ekben kérte a dolgozókat, hogy ne alapítsanak szakszervezetet. A szakszervezeti hálózat, amihez a starbucksos dolgozók csatlakoztak, úgy fogalmazott, hogy „zaklató és megfélemlítő” kampánnyal próbálták lebeszélni őket.

A cég a hivatalos álláspontja szerint nem szakszervezet-ellenes, viszont soványnak tartja a munkavállalók érveit egy szakszervezet megalapításához. A Starbucks szerint így lassabban tudnak majd reagálni a dolgozóik - vagy ahogy hívják őket, a partnereik - igényeire.

Fotó: ELEONORE SENS/AFP

Más, hasonló amerikai cégekhez képest a Starbucks egészen kedvező feltételeket kínál a dolgozóinak, akik szülési szabadságra mehetnek, és egészségbiztosításuk is van. Ezt a BBC-nek nyilatkozó starbucksos dolgozó is elismerte, de akkor is problémásnak tartja, hogy mostanáig nem volt lehetőségük képviselni az érdekeiket.

Sokuk szerint a termelékenység hajszolása a munkahelyi biztonság rovására ment, időnként elviselhetetlen a terhelés, és a vásárlók is egyszerű kávérobotként tekintenek rájuk.

A munkaerőhiány egész Amerikában megerősítette a szakszervezeti mozgalmat, aminek a Gallup felmérése szerint 50 éve nem volt ennyire magas a támogatottsága.