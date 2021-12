Magasan, de a halálozásoknál is tetőzhetett már a koronavírus-járvány negyedik hulláma

Az adatokból úgy tűnik: egyelőre túl vagyunk a legrosszabbon, a negyedik hullám lassan lefut. A halálozási adatok csúcsra érhettek a héten, ennél rosszabb talán már nem lesz.

Jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma, már nem is kell trükközni

Az új fertőzöttek száma már a múlt héten alacsonyabb volt, mint egy héttel korábban. De az akkori csökkenésben volt egy kis trükk: sokkal kevesebb tesztet végeztek, konkrétan 10,6 százalékkal, így sikerült 6,3 százalékkal kevesebb fertőzötet találni. Most már nem kellett ilyen rásegítés: jelentősen, 27,2 százalékkal kevesebb fertőzöttet regisztráltak, mint egy hete. Közben a tesztek száma is tovább csökkent ugyan, de csak 20 százalékkal. Ez már érdemi javulás, miközben azért az új fertőzöttek száma továbbra is nagyon magas, pénteken a hétnapos átlag 6865 volt.

Az is biztató adat, hogy pénteken kevesebben voltak kórházban (6939), mint egy hete (7463). Ha a teljes hetet nézzük, a javulás még nem ilyen arányú, de nagyon hosszú idő után először csökkent a kórházban lévők heti átlaga.

A változások sorrendje általában klasszikusan ez: előbb elkezd csökkenni az új fertőzöttek száma, aztán a kórházban, majd a lélegeztetőn lévőké. Végül a halálos áldozatok száma is csökkenni kezd.

A lélegeztetőn lévők statisztikájába alaposan belekavart, hogy múlt hét elején a központ módosította az adatközlés szabályait, jelenősen javítva a mutatót (és egyben összehasonlíthatatlanná téve azt a korábbi adatokkal). Mindenesetre most pénteken kicsit több koronavírus-fertőzött volt lélegeztetőgépen (573), mint egy hete (566). A két adat azért összehasonlítható, mert már a múlt péntekit is az új adatszolgáltatás szabályai szerint jelentették a kórházak. Ez a stagnálás válthat át jövő héten csökkenésbe.

Nagyon sok az áldozat

Azt nem tudni, hogy a lélegeztetőn lévők hány százaléka gyógyult meg, illetve mennyien vesztették életüket.

Az áldozatok száma továbbra is nagyon magas: 1307 koronavírus-fertőzött hunyt el egy hét alatt.

Ez az adat csak a tavaszi harmadik hullám csúcsán volt rosszabb.

A halálozásszám még mindig nőtt, négy százalékkal többen hunytak el, mint az előző héáten, de a növekedés üteme jelentősen csökkent, innen várhatóan javulni fog a helyzet.

Továbbra sem árulják el, hogy a kórházban és lélegeztetőn lévők, illetve az áldozatok hány százaléka volt oltatlan, és azt sem, hogy az oltottak közül ki mikor kapta az oltását. Hogy a vakcinák nyújtanak védettséget, az abból látszik, hogy miközben nem igazán vannak korlátozások, és rekordmagasságban volt az új fertőzöttek száma, a kórházban lévőkl és az áldozatoké a harmadik hullám csúcsát nem érte el.

Jó eséllyel a negyedik hullámban ezen a héten volt a legmagasabb az áldozatok száma (187 haláleset a napi jelentések átlaga). Csütörtökön és pénteken is kevesebb áldozatot jelentettek, mint egy hete. De ez a kevesebb is 215, illetve 166 volt.

Az omikron variáns egyelőre nem jelent meg Magyarországon, legalábbis hivatalosan nem tudunk róla. De figyelve a terjedését, nem sokáig marad ez így.

A héten 241 629-an kapták meg a harmadik oltásukat, ez 34 518-as napi átlag. Az első oltások messze nem ennyire népszerűek, a héten összesen 30 583-en kaptak ilyet, vagyis a harmadik oltás napi átlagát sem érte el a teljes heti szám.