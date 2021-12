Összeomlott az Amazon egyik raktára Illinoisban

Összeomlott az Amazon egyik raktára az illinois-i Edwardsville-ben, St. Louis közelében, jelentette több hírügynökség és amerikai újság. A helyi katasztrófavédelem "tömeges veszteségekkel járó incidensként" jellemezte a történteket. A hatóságok biztosak benne, hogy sok az áldozat, de egyelőre még nem közöltek részletes adatokat, és most elsősorban az áldozatok rokonainak kiértesítésén, illetve a romok alatt rekedt túlélők kimentésén dolgoztak. Annyit azért közöltek, hogy az amúgy 2200 embert foglalkoztató raktárban a tragédia idején "nem százak" dolgoztak.

Mentőalakulatok az Amazon edwardsville-i raktáránál Illinois államban. A raktár az USA középső vidékein péntek este végigsöprő viharban omlott össze. Fotó: MICHAEL THOMAS/Getty Images via AFP

A raktárépület ugyanabban az Egyesült Államok középső vidékén végigsöpró viharban omlott össze, amelynek Kentucky államban a helyi kormányzó szerint akár száz halálos áldozata is lehetett. A viharzóna frontjában rengeteg tornádó keletkezett, ezek egyike lerombolt egy gyertyagyárat Mayfield városában, ahol a környéken élők kerestek menedéket a tornádók elől. Csak ott több tucatnyian veszíthették életüket.

A tragédia idején száznál is többen lehettek a mayfieldi gyertyagyárban, Andy Beshar Kentucky kormányzó félelmei szerint közülük több tucatnyian is életüket veszthették. (Via Reuters, BBC, The New York Times)