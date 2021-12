Pumát véltek látni Kiskunhalas határában

Egy nagy macskát, mi több, talán nagymacskát mutató videót tett közzé Facebook-oldalán Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere. A felvételt egy, a város határában zajló építkezés közelében rögzítette egy térfigyelő kamera. A távolság alapján a fekete macskaszerű lény tényleg elég termetesnek tűnik.

"!!Lakossági felhívás!! A Szegedi út környékéről kamerafelvételek alapján bejelentés érkezett, mely szerint egy nagytestű macskát észleltek az elmúlt időszakban. A bejelentést és a képeket a Rendőrség, illetve a Szegedi Vadaspark munkatársai is megvizsgálták. Kérem Önöket, hogy amennyiben a következő napokban hasonlót tapasztalnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívót! Pánikra semmi ok, azonban segíteni kizárólag a szakemberek tudnak" - írta első posztjában a polgármester, ami után két órával a videófelvételt is közzétette. (Via MTI)