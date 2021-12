Karácsony szerint a rendőrök olyan dokumentumokat kerestek a Városházán, amik a hivatalos oldalon is elérhetők

Közös sajtótájékoztatót tartott Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter, miután hétfőn reggel a rendőrség több helyszínen is házkutatást tartott a Városháza-ügy miatt. A Telex beszámolója szerint a főpolgármester úgy értékelte a fejleményt, hogy a rendőrök olyan dokumentumokat kerestek, amiket a Budapest.hu oldalon is megtalálnak, mert ezek mind nyilvánosak. Megjegyezte azt is, hogy a nyomozók nagyjából azzal egy időben érkeztek, hogy az áramvonalasított Indexen megjelent a házkutatásról szóló cikk.

Karácsony nagyon erős határátlépésnek nevezte a Fidesz részéről, hogy a rendőrséget is bevonták a Városháza-ügybe. A főpolgármester szerint ezzel a „kreált üggyel” próbálják elterelni a figyelmet a saját korrupciós ügyeikről. Úgy látja, a nyomozás is kamu vádak alapján indult.

A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Attila úti székháza mellett a főjegyzőnél és Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettesnél tartottak házkutatást, és számítógépes adathordozókat is megnéztek. Azt mondta, hogy a kiszivárgott hangfelvételeken fideszes kötődésű emberek beszélgetnek, és tesznek különböző állításokat arról, hogy valaki korrupt.

Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt pedig arra gyanakszik, hogy azért éppen Emmanuel Macron látogatásának napján mentek ki a nyomozók a Városházára, mert nemzetközi botrányt akartak kelteni.