10 éve nem látott megszorítás lett az orbáni válságkezelés vége

Még a december eleji kormányzati megszólalásokból sem lehetett arra számítani, hogy december 10-én a Pénzügyminisztérium váratlanul megszorításokat jelent be:

A kormány úgy döntött, hogy egyes beruházásokat később valósít meg, ezzel jelentősen, összesen 350 milliárd forinttal növeli Magyarország idei évi pénzügyi tartalékait az államadósság csökkentése mellett.



Magyarul: 350 milliárd forintos megszorító csomagot fogadtak el, bár a megszorítás helyett a „pénzügyi tartalék növelése” kifejezést használták. Szinte minden minisztériumot érint a megszorítás, de főleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumot és az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Ez a 350 milliárd forintos csomag merőben új dolog az Orbán-kormánytól, hiszen az eddigi kormányzati megszólalásokból nem lehetett tudni, hogy kiadáscsökkentésre készülne a kabinet.

Például a decemberi 10-i bejelentés előtt néhány nappal, december 3-án Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára arról nyilatkozott, hogy Magyarország gazdasága duzzad az erőtől, a válságos időszak ellenére gazdasági visszaeséssel nem kell számolni, szóba sem jön megszorítás, ezért semmi akadálya annak, hogy négy hónap leforgása alatt három jogcímen is extra összeget kapjanak a nyugdíjasok.

December 8-án viszont kijött az adat arról, hogy a kormány majdnem 4 ezer milliárd forint hiányt hozott össze a költségvetésben csak idén, ennek a negyedét pedig most novemberben.

Varga Mihály pénzügyminiszter is egészen december 10-ig hallani sem akart semmilyen megszorításról. A november közepi Fidesz-kongresszuson egyenesen arról beszélt, hogy a kormány támogató válságkezelő politikája nem a megszorításokról szól. Augusztus óta folyamatosak voltak azok a megszólalásai, hogy Magyarországon rekordszinten vannak a beruházások, amelyek jelentősen hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, ezért nem fogadják meg Matolcsy György javaslatait, mert azok megszorításokkal járnának.

Varga Mihály pénzügyminiszter Orbán Viktorral. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az MNB elnöke ugyanis már július végén arról írt, hogy az uniós országok között az állami beruházások aránya a legmagasabb Magyarországon. Ezek háromnegyed része pedig építési beruházás, vagyis Matolcsy szerint az állam vasba és betonba fektetett be, nem pedig képességekbe és agyakba. Novemberi cikkében pedig megismételte, hogy túl nagy a költségvetési hiány és az államadósság, ezért el kell engedni, vagy át kell ütemezni a hiányt termelő, de versenyképességet nem erősítő állami beruházások egy részét.

A 350 milliárd forintos megszorító-csomag arról tanúskodik, hogy Orbán Viktor kormányfő - aki a konkrét kormányhatározatot is aláírta - végül megfogadta az MNB-elnökének tanácsait, pedig az elmúlt években a kormányzat gazdasági kommunikációjának központi eleme volt, hogy a Gyurcsány-kormánnyal ellentétben a jobboldali válságkezelés nem él a megszorítás eszközeivel.

Megtanultunk a 2008-2009-es válságból, hogy válság idején nem megszorítani kell, hanem adót kell csökkenteni, és fejleszteni kell



-fogalmazott idén januárban a miniszterelnök, majd hozzátette: a Gyurcsány-féle kormányok megszorítottak és adót emeltek, de az nem vált be. Eleve 2011-ig kell visszamenni az időben, amikor az Orbán-kormány legutóbb nagyobb kiadáscsökkentéseket helyezett kilátásba. Ez volt a Széll Kálmán terv, amely a jóléti kiadások megvágásáról is szólt, egyebek mellett a munkanélküli-segély időbeni megkurtításáról. Azóta a költségvetési hiány nagyjából mindig rendben volt, így megszorítani sem kellett. Sokáig úgy tűnt, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságot is megszorítás nélkül ússza meg az Orbán-kormány.

Ezzel kapcsolatban még Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárát idézném, aki a Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpó elnevezésű közösségi találkozón azt mondta augusztusban:

Magyarország úgy evickél ki a mostani gazdasági nehézségekből, hogy semmiféle megszorításra nincs szükség, míg a baloldal megszorításokra alapozott a 2008-as válság idején.



December elejére viszont olyan magas lett a költségvetési hiány és az államadósság, hogy bejelentették a 350 milliárd forintos megtakarítást. Még nem lehet tudni, hogy pontosan milyen állami beruházások állnak le, de köztük lehetnek például az útfejlesztések, közlekedési beruházások, valamint egészségügyi és oktatási felújítások, bővítések is.