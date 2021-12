Elnézést kért a bank, amelyik tanároknak szervezett földön csúszós, pénztömködős viadalt

Elnézést kért a hokicsapat és a bank, amelyik a hétvégén az amerikai Dél-Dakota államban szervezett tanárok számára pénzgyűjtő akciót, ami úgy nézett ki, hogy a kiválasztott tanároknak a stadion közepén, a földön csúszva kellett öt perc alatt minél több egydolláros bankjegyet a ruhájuk alá tömniük, írja a BBC.

Az eseményről készült videókat világszerte rengetegen megosztották hétfőn, és a jelenetek hatalmas felháborodást váltottak ki. Ennek hatására a helyi hokicsapat, a Sioux Falls Stampede és a jelzálogbank, a CU Mortgage Direct közös közleményt adott ki, melyben azt írták, hogy az eredeti céljuk ugyan az volt, hogy egy pozitív, szórakoztató élményt biztosítsanak a tanároknak, de már értik, hogy mások ezt miért tartják lealacsonyítónak és sértőnek a tanárokkal szemben, ezért nagyon sajnálják a történteket.

Elmondták azt is, hogy összesen 31 tanár jelentkezett a lehetőségre, és közülük véletlenszerűen választottak ki tízet, aki jégre léphetett. Közölték azt is, hogy mind a tíz tanár legalább 500 dollárt kapott a versenyen, és most mindegyikük kap még további 500 dollárt. Ennyit kap az a 21 tanár is, aki jelentkezett, de nem válogatták be őket.

A tanárok a helyi lapnak arról beszéltek, hogy a pénzt oktatási eszközökre, például az online oktatáshoz szükséges technikai eszközökre költenék. Dél-Dakotában a tanárok éves átlagfizetése 49 ezer dollár, ez országszerte a legalacsonyabb érték. Eközben azonban sok iskolában elvárják a tanároktól, hogy saját pénzükből vásároljanak oktatási eszközöket.