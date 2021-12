Hivatalosan is 38 fok a melegrekord az Északi-sarkvidéken

Az Északi-sarkvidéken tavaly június 20-án mért 38 Celsius-fok a hivatalos rekord a Meteorológiai Világszervezet (WMO) keddi genfi bejelentése alapján.

A tavaly Szibériában mért hőmérséklet a legmagasabb, amit valaha az Északi-sarkkörtől északra feljegyeztek.

A rekord klímaváltozás jele, és arra utal, hogy meg kell kongatni a vészharangot - mondta Petteri Taalas, a WMO vezetője.

Az arktiszi hőmérséklet a világátlagnál több mint kétszer gyorsabban növekszik. A Föld ellentétes pólusán, az Antarktiszon is rekordot, 18,3 fokot mértek tavaly.

A csúcsokat a WMO tartja nyilván. Mielőtt rögzítené őket, ellenőrzi, milyen műszerekkel, milyen körülmények között végezték a méréseket, hogy kizárja a megbízhatatlan értékeket.

A szibériai rekordot az 1885 óta működő verhojanszki meteorológiai megfigyelőállomás jelentette a 2020-as hőhullám idején. Az állomás az Északi-sarkkörtől 115 kilométerre északra helyezkedik el.

A tavaly nyári szibériai hőhullám alatt mintegy 10 fokkal volt melegebb a sokéves átlagnál. A hőség pusztító erdőtüzeket és a tengeri jég jelentős olvadását okozta. A WMO szakértői három másik rekordot is vizsgálnak - jelentették be. Idén és tavaly két 54,4 fokos mérést is végeztek a világ legmelegebb helyén, a Kalifornia államban található Death Valleyben, Szicíliában pedig 2021 nyarán rögzítettek egy 48,8 fokos értéket. (MTI)