Nagyot csökkent az oltások száma az időpontfoglalás visszatérésével

Háromhetes könnyített akció után hétfőn újra a régi rendben, online regisztrációval és előzetes időpontkéréssel lehetett csak oltásért menni. Meg is látszott a számokon.

Mindössze 1 431 első oltást adtak be. Egy hete sem nagyon sokat, de azért még dupla ennyit, igaz az első oltások száma hétről hétre csökkent az oltási akcióban is.

A nagyobb visszaesés a harmadik oltásoknál látszik. 9 827-en erősítették meg a szervezetük védettségét a koronavírus ellen, egy hete még 24 763-an.

Nem túl jó adat, hogy három hete 18 548-an adatták be maguknak az első adagot, de most csak 6 840 második adagot adtak be. A legnépszerűbb oltóanyagnál, a Pfizernél ugyanis három hét múlva van az ismétlő oltás. (Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnál megtalálható adatok szerint az első oltási akcióhéten majdnem kétszer annyi Pfizert adtak be első oltásként, mint Modernát, Sinopharmot és Janssent együtt.)

Az 5-11 évesek oltása holnap indul, az első adag Pfizer már megérkezett.

A fontos járványadatok tovább javultak. Egy hete 4 311-en kerültek be a statisztikába, most 3 575 új fertőzöttet igazoltak (kedd van, a kevés hétvégi teszt eredménye futott be). Miután megjelent az omikron variáns Magyarországon is, ami számos országban már felfelé tolja a fertőzöttek számát, nagy kérdés, hogy meddig tart ki a csökkenési trend az új fertőzötteknél. Az nem jó hír, hogy az első két hivatalosan igazolt omikron-fertőzött, egy házaspár itthon kapta el az új mutációt, nem külföldről hozták be.

6 507 koronavírus-fertőzött van kórházban (tegnap 6 531 covidos beteget jelentttek), lélegeztetőgépen 563-an vannak (tegnap 565 szerepelt a jelentésben).

A múlt keddhez képest (224 áldozat) kevesebben hunytak el, de így is 195 újabb áldozata van a járványnak. Hiába a csökkenés, még mindig magasabb a hétnapos átlag, mint a tavaly őszi, második hullám legrosszabb időszakában.

Az európai átlaghoz képest továbbra is kiemelkedő a magyarországi halálozás.

Itthon összesen már 37 079 áldozata van a járványnak tavaly március óta.