Egyelőre csak a Sinopharmhoz hasonló vakcina gyártását tervezik Debrecenben, és egy olyan oltástípusét, amit máshol nem nagyon használnak

Megtartotta alakuló ülését az oltóanyaggyár-munkacsoport, amely azt hivatott eldönteni, hogy a Debrecenben létesülő gyárban milyen típusú, technológiájú oltóanyag készüljön koronavírus ellen - írja az MTI.

Nem kapkodták el, hiszen Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere maga mondta el az ülésen, hogy a hazai oltóanyaggyártás ötlete több mint egy évvel ezelőtt született meg. A gyár alapkövét szeptemberben tették le, elvileg jövő év végén már a gyártás beindulását ígérték. Mindenesetre most Kásler bejelentése szerint kormánydöntés született arról, hogy a gyár létesítését felgyorsítják.

A nagy kérdés, hogy mit is fognak gyártani. Kásler szerint a megbeszélésen több szempontot is figyelembe vettek, és a szakmai vélemények alapján elölt vírust tartalmazó és fehérje alapú oltóanyag gyártását javasolták. Az előbbi abból a szempontból nem meglepetés, hogy már korábban is szó volt róla, hogy a kínai Sinopharm licensze alapján ilyen oltóanyag gyártására készülünk.

A fehérje alapú oltóanyag viszont meglepő. A kubai saját fejlesztésű vakcina ilyen, másról nem nagyon tudni. A Sanofi/GSK ilyen irányú fejlesztése megakadt tavaly, a Novavax messzebb jutott, de egyelőre nem kapott még hatósági jóváhagyást. (Ez a vakcinatípus a vírusra jellemző egyik egyedi fehérje darabjait tartalmazza. Ezek elegendőek ahhoz, hogy az immunrendszert riadóztassa, és meginduljon a szervezetet felkészítése a Covid19-fertőzéssel szemben.)

Korábban szó volt arról, hogy az orosz Szputnyikot is gyártják majd itthon (aminek egyelőre nincs sem EU-s, sem WHO-s engedélye). Ez vektorvakcina, ilyen típus gyártásáról viszont nem beszélt Kásler.

És nem fognak gyártani mRNS-vakcinát (mint a Pfizer vagy a Moderna) sem. (Amikor Orbán Viktortól nyáron a kormányinfón megkérdezték, hogy miért nem gyártunk majd a legkorszerűbb vakcinából, azt válaszolta, hogy arra nem vagyunk képesek.)

Történt még valami ezen a megbeszélésen: felbukkant Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár. Ritka esemény, hiába van már másfél éve riadóztatva az egészségügy a covid miatt.

Ott van az egészségügyi államtitkár, Horváth Ildikó Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Az oltóanyaggyár-munkacsoport munkájában a Magyar Tudományos Akadémia, az országos intézetek, a Debreceni Egyetem képviselői, valamint víruskutatók, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusai, epidemiológusai és az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségpolitikai vezetői vesznek részt.