Nyilvánosságra kell hozni az András herceg és vádlója közti peren kívüli megállapodás szövegét

Loretta Preska amerikai bíró egy kedden kiadott végzésében azt mondta, nyilvánosságra kell hozni annak a titkos, 2008-ban kötött peren kívüli megállapodásnak a szövegét, amely András yorki herceget védi vádlójával szemben. Virginia Giuffre 17 éves volt, amikor állítása szerint András herceg szexuálisan bántalmazta.

András herceget augusztusban perelte be Virginia Giuffre, ő egyike volt azoknak, akik Jeffrey Epsteint is feljelentették. Azt állítja, András herceg Londonban és New Yorkban is megerőszakolta 2001-ben, amikor 17 éves volt. A herceg 2019-ben egy interjúban azt mondta Giuffre állításairól, hogy soha nem történt ilyesmi, arra sem emlékszik, hogy találkozott volna a nővel.

Loretta Preska bíró szerint a kérdéses dokumentumot legkésőbb december 22-én vagy azelőtt nyilvánosságra kell hozni András herceg ügyének részeként. (Guardian)