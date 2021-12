Orbán Viktor fél tonna állateledelt vitt Ürömre

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A miniszterelnök ellátogatott az Ürömi Állatotthonba, ahová fél tonna állateledelt vitt magával – közölte Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke.

Orbán Viktort Szűcsné Mércse Adrienn, az Ürömi Duhajdombi Állatotthon Alapítvány vezetője és az ott dolgozó önkéntesek fogadták.

Orbán Viktor és Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos személyesen vitte ki a telepre a kormányzati programban országszerte több mint 200 hasonló intézménynek biztosított 500 kilogrammnyi állateledelt.

Az ürömi állatotthonban, amihez kutyaiskola is tartozik, most kb. 50 kutyát és macskát tartanak. A szervezet célja az állatok korábbi testi-lelki sérüléseinek, traumáinak kezelése is. (MTI)