Emmi: A pedagógussztrájk a baloldal kampányakciója

„Egyértelmű, hogy a januárra és márciusra bejelentett pedagógussztrájk a baloldal kampányakciója” – állítja közleményben az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Az Emmi szerint a „baloldal minden választási kampányban dróton rángatja a pedagógus szakszervezeteket és politikai akciókra veszi rá őket”. „Teszi ezt úgy, hogy a baloldal kormányzása idején több ezer pedagógust tett az utcára, elvett tőlük egy havi bért és megalázóan alacsony bérekért dolgoztatta őket” – írja az Emmi.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. március 16-án. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

„A Gyurcsány-párt befolyása alatt álló szakszervezetek most is úgy hirdetnek sztrájkot, hogy az átfogó pedagógus béremelési program után januárban újabb 10%-os pedagógusbéremelés lép életbe, amelyet 2023-ban újabb béremelés követ” – írja a minisztérium, ami szerint a „szakszervezetek vezetői a januári béremelés elhalasztását kérték és visszautasították a kormány 200 ezer forintos cafetéria ajánlatát is, ebből is látszik, hogy nem a megegyezés a céljuk, hanem a hangulatkeltés és a baloldal politikai kampányának támogatása”.

„A szakszervezetek ugyancsak következetlenek a pedagógusok oltásával kapcsolatban, pár hónapra még követelték, hogy az iskolai oktatás feltétele legyen minden pedagógus beoltása, most pedig elutasítják az oltást” – véli az Emmi.

Az Emmi nem fogadja el a szakszervezeteknek azt a javaslatát sem, hogy az esetleges sztrájk esetén tankerületenként egy helyszínen legyen gyerekfelügyelet, hiszen „járványügyi szempontból kifejezetten aggályos sok, különböző iskolába járó gyermek egy helyen történő összezsúfolása”, illetve a tanuláshoz való jog olyan alapjog, aminek a komoly sérelmével járna a tanítás teljes felfüggesztése.

A közlemény szerint a pedagógussztrájk miatt egy újabb tanítás nélküli időszak a gyerekekre és a szülőkre is további, indokolatlan terhet róna.

A minisztérium – annak ellenére, hogy azt írja, a sztrájkolni készülő szakszervezetek a Gyurcsány-párt befolyása alatt vannak – azt állítja, továbbra is nyitott a tárgyalásokra, amik január 12-én folytatódhatnak.