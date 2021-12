Müller Cecília: 50-60 koronavírusos gyerek fekszik a kórházakban

Szerdán indult az 5-11 évesek koronavírus elleni oltása. Ezt népszerűsíti Müller Cecília országos tiszti főorvos a kormány Facebook-oldalán megjelent videóban.

Müller szerint ha nem is nagy számban, de a gyerekek között is előfordulnak súlyos, és szövődményes esetek is, ezért is fontos az oltásuk. Nincs rendszeres tájékoztatás a kórházban lévők életkorából, az országos tiszti főorvos most annyit elárult, hogy jelenleg 50-60 koronavírusos gyerek fekszik a kórházakban.



Az országos tiszti főorvos úgy látja, hogy a gyerekek nemcsak a saját egészségüket védik meg az oltással, hanem a közösségek, elsősorban a családtagoknak az egészségét is.

„A gyerekek oltása is hozzájárul ahhoz, hogy az egész család védetté váljon” - mondta Müller Cecília.