Majdnem 200 éve először veszített az egyik angol választókerületben a konzervatív párt

Történelmi győzelmet aratott a brit Liberális Demokraták párt politikusa, Helen Morgan, ugyanis közel 6000 szavazattal többet szerzett a North Shropshire választókerületben tartott időközi választáson, mint konzervatív kihívója. A győzelem történelmi jelentőségét az adja, hogy

North Shropshire-ben az elmúlt 189 évben mindössze két év volt, amikor nem a Konzervatív Párt képviselte a kerületet a brit parlamentben, az is több mint 100 éve. A választókerületben azért kellett időközi választást tartani, mert a kerületet korábban képviselő Owen Paterson környezetvédelmi miniszternek le kellett mondania, miután kiderült, hogy évente több, mint 100 ezer fontot kapott két cégtől, hogy lobbizzon az érdekükben a kormányon belül. Az Anglia nyugati részén, Wales szomszédságában található West Midlands régióban lévő választókörzet nehéz terepnek ígérkezett a konzervatívok kihívóinak, a körzetben ugyanis leginkább kisvárosi és falusi szavazók vannak, akik a brexitet is nagy többségben támogatták. Ennek ellenére Neil Shastri-Hurst 5925 szavazattal kevesebbet kapott, mint Morgan. A Munkáspárt képviselője a harmadik helyre futott be.

Helen Morgan, a választás győztese. Mellette kalapban Howling Laud Hope, az Official Monster Raving Loony Party , vagyis a Hivatalos Őrjöngő Bolond Szörnypárt jelöltje. Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Helen Morgan győzelmi beszédében azt mondta, hogy a konzervatív szavazóknak elegük van Boris Johnsonból és abból, hogy a kormánypárt biztosra veszi a szavazataikat. Ma North Shropshire választói üzentek a britek nevében. Az üzenet egyértelmű: Boris Johnson, a bulinak vége. - mondta a 46 éves, könyvelő végzettségű képviselő, aki hozzátette, hogy az országnak nagy szüksége lenne egy vezetőre, Johnson viszont nem az.

Az időközi választás eredménye elég nagy pofon a konzervatív kormánynak, amely az elmúlt hetekben megint botrányok miatt került a sajtóba. Még a jobboldali brit lapok is kiakadtak azon, hogy, ahogy nemrég kiderült, tavaly karácsonykor, a kormány által bevezetett szigorú karantén-intézkedéseket megszegve tartottak karácsonyi bulit a miniszterelnöki hivatalban. A történtekből sok konzervatív szavazó is azt szűrhette le, hogy Boris Johnson és társai különbnek gondolják magukat a választóknál, és nem veszik komolyan a saját intézkedéseiket. (Guardian)