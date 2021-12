Még a tory lapok is kiakadtak Boris Johnson hivatalának illegális karácsonyi buliján, a viccelődő sajtótitkár lemondott

Nem csitul a botrány az Egyesült Királyságban amiatt, hogy egy videó tanúsága szerint tavaly a brit miniszterelnöki hivatalban illegálisan tartottak karácsonyi bulit a legszigorúbb korlátozások idején. Ráadásul a sajtótitkár, Allegra Stratton viccelődik is az eljátszott sajtótájékoztatón a távolságtartás hiányával. A miniszterelnöki hivatal tagadja, hogy megtörtént a parti.

Stratton szerda délután lemondott tisztségéről, és könnyek között azt nyilatkozta: „A megjegyzéseimmel viccet csináltam a szabályokból, amelyek betartásáért az emberek igyekeztek mindent megtenni. Egyáltalán nem ez volt a szándékom. Örökké bánni fogom ezeket a megjegyzéseket, és mindenkitől kérem, fogadják el az őszinte bocsánatkérésemet.” Sokak szerint Johnson és pártja Strattont áldozta fel bűnbakként, pedig a nő valószínűleg ott sem volt a szóban forgó partin.

A csütörtöki brit lapok egyöntetűen Johnson és a kormánypárt kétszínűségén háborognak a címlapokon. Még a miniszterelnökkel általában elnézőbb konzervatív lapok is azt írják, hogy Johnson és pártja nem tartja be, amit előír másoknak, hogy ő „egyenlőbb”. Több tory képviselő is azt nyilatkozta, hogy ha bebizonyosodik, hogy Johnson hazudott a partiról, akkor le kell mondania. A skót Daily Record címlapszövege egyenesen az: „Vége a bulinak, most pedig takarodj”.

Minden brit napilap címlapon foglalkozik a miniszterelnöki hivatal kétszínűségével. Fotó: EyePress via AFP