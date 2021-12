135 éves korában meghalt Kína legidősebb lakója, aki egyébként ujgur nemzetiségű volt

Alimihan Seyiti három évszázadban is élt, hiszen még 1886-ban, a Csing dinasztia idején született az ANI hírügynökség híre szerint. Az asszony a Kasgar prefektúrában található Shule megyei Komuxerik településről származik, hol nagyon sokan érik meg a minimim 90 éves kort, ezért a hosszú élet városának is nevezik. A helyi beszámolók szerint Alimhan Seyiti egyszerű életét élt, szeretett énekelni, sokat nevetett, mindig időben evett, etette a csirkéket és szívesen sütkérezett a napon az udvarán. Emellett segített vigyázni a különböző generációkhoz tartozó leszármazottaira is. Az alábbi videón még csak 127 éves, már ha valóban hinni lehet a koráról közzétett információknak.