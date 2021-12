Hajszál híján hivatalos: Sztanyiszlav Csercseszov, az orosz válogatott volt szövetségi kapitánya lesz az FTC vezetőedzője

A szombat délutáni Ferencváros–Budapest Honvéd NB I-es futballmeccs után – ami mellesleg 1-0-ra végződött – Máté Csaba, a zöld-fehérek másodedzője az M4 Sportnak nyilatkozva megerősítette azokat az értesüléseket, amelyek szerint az orosz válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Sztanyiszlav Csercseszov lesz a Ferencváros következő vezetőedzője. „Szerintem aki olvassa az újságot, az mind tudja” – válaszolta a tréner arra a kérdésre, hogy tudja-e már, ki lesz a következő vezetőedző.

Csercseszovot jövő héten már be is mutathatják. A tréner legutóbb az orosz válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott, a 2018-as hazai rendezésű világbajnokságon a legjobb nyolc közé vezette együttesét, ott hosszabbításban kapott ki a későbbi ezüstérmes Horvátországtól. Idén nyáron, a sikertelen Eb-szereplés után azonban menesztették a szakembert. Az 58 éves Sztranyiszlav Csercseszov korábban lengyel bajnoki címet és kupát is nyert a Legia Warszawa együttesével, előtte a Dinamo Moszkvát és a Szpartak Moszkvát is irányította.

Az eddigi vezetőedző, Peter Stöger kirúgásának hírét hétfőn jelentette be a klub.