„Úgy látom, hogy ez egy nehéz nap önnek is, képviselő asszony. Vannak ilyen napok, hölgyeknél ez nehezebb” - mondta Szólláth Tibor, Hajdúnánás fideszes polgármestere egy önkormányzati ülésen Bódi Judit ellenzéki frakcióvezetőnek, amikor az kritizálta a település vezetését. Bódi gusztustalannak nevezte a polgármester szavait, de Szólláth nem sokkal később ugyanígy támadt a képviselőnőre, azt mondta

„Van egy feleségem, és van egy lányom is, ismerem ezeket a hisztis napokat, nehéz”.



Bódi emlékeztette a polgármestert, hogy ez már a második szexista megnyilvánulása az ülésen, mire Szólláth így válaszolt:

„Bocsánat, én nem a jelenlévő nőkről beszélek, én önről beszélek. Ezen a napon végighisztizi a testületi ülést. Ne haragudjon, tudom, hogy vannak ilyen dolgok, de ez van.”



A Debreciner híradása szerint a teremben mások nem kifogásolták a polgármester szavait, de a városvezető később, egy szünet után elnézést kért a kijelentéseiért. „Az előző időszakban hangzott el egy olyan kijelentés, ami miatt szeretnék elnézést kérni képviselő asszonytól, és ha bárkit megbántottam a teremben, akkor tőlük is. Nem volt szándékomban” - mondta.

Az alábbi felvételen az idézett részek 1 óra 23 percnél és 1 óra 59 percnél hallhatóak.

Az ülésen a képviselők megszavazták Szólláth 2,1 millió forintos jutalmát is, amit a helyi utalványban, Bocskai Koronában fognak átadni a polgármesternek. Szólláth azóta a Facebookon bejelentette, hogy a jutalmat a Református Egyházközségnek ajánlja fel a Dr. Hegedűs Loránt szellemi hagyatékát ápoló alapítvány létrehozására.

Hajdúnánás egyébként az utóbbi hetekben azért került be a hírekbe, mert kiderült, hogy a rendőrség nyomoz egy hajdúnánási közbeszerzéssel kapcsolatban, 6 gyanúsítottat pedig már ki is hallgattak. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint Hajdúnánás jegyzője is az ügy egyik érintettje. (Debreciner)