WHO: Jobb egy eseményt lemondani, mint egy életről lemondani

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője, Tedros Adhanom Ghebreyesus a karácsonyi szezon előtt figyelmeztette a világot, hogy az ünnepek sokfelé megemelkedett esetszámokhoz, túlterhelődő egészségügyi rendszerekhez és több halálhoz vezethetnek.

„Jobb egy eseményt lemondani, mint egy életről lemondani” – mondta erről Ghebreyesus az AFP beszámolója szerint. A WHO vezetőjét elsősorban az omikron variáns terjedési sebessége aggasztja, mivel a koronavírus új verziója sokkal hatékonyabban fertőz, mint a korábbi variánsok, és már beoltott, illetve a betegségen átesett emberek is elkaphatják.

A WHO vezető tudósa, Soumya Swaminathan szerint nem lenne bölcs túl korai következtetéseket levonni abból, hogy az első bizonyítékok alapján az omikron enyhébb tüneteket okoz, mint a korábbi variánsok. Mert ahogy menni fognak a fertőzésszámok, úgy fognak terhelődni az egészségügyi rendszerek.

Az eddigi adatok alapján ez a variáns sikeresen tudja elkerülni az immunreakciók egy részét, ezért szerinte célzottan kéne adni a megerősítő oltásokat, a gyengébb immunrendszerű embereket előrevéve.

Az Imperial College London múlt heti kutatása is azt találta, hogy az újrafertőződés esélye ötször nagyobb most, mint a delta idején, és ők egyelőre nem találták egyértelmű jelét annak, hogy enyhébb vírus lenne, mint a delta volt. A WHO tisztviselői szerint ugyanakkor vannak kedvező jelek is a T-sejtes védelem terén. Erről a napokban a Qubit írt hosszabban a Pfizer kutatása alapján: „A Pfizer-BioNTech által december 8-án közölt adatok alapján a három dózis Pfizer-oltás által generált antitestek képesek az omikron semlegesítésére. A jelentősen lecsökkent neutralizációt mutató két dózishoz képest a harmadik oltás már 25-szörösére emeli az antitestek neutralizáló aktivitását, ami a vállalatok szerint hasonló szintű, mint az eredeti vuhani vírus elleni, magas védelmet biztosító aktivitás. A közlemény kitér arra is, hogy mivel az adaptív immunrendszer CD8+ T-sejtjei által a vírus tüskefehérjéjén felismert régiók 80 százaléka változatlan maradt, a súlyos megbetegedés ellen két dózis is védelmet adhat. Független vizsgálatok is megerősítik, hogy a CD8+ T-sejtek továbbra is jól fel tudják ismerni az omikront.”

A WHO vezetői továbbra is abban bíznak, hogy 2022 a járvány végét hozhatja el, többek között a legújabb típusú, másod- és harmadgenerációs oltások fejlesztése, illetve egyéb eszközök révén. Mike Ryan, a WHO vezető vészhelyzeti szakértője elmondta, abban bíznak, hogy sikerül egy relatíve enyhe betegséggé szelídíteni a koronavírust, amit könnyen meg lehet majd előzni, illetve kezelni is.