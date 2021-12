Izraelben már megkaphatják a negyedik oltást az idősek és az egészségügyi dolgozók

Izraelben a 60 év felettiek és az egészségügyi dolgozók megkaphatják a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagját – írja az MTI. Ezt Naftali Bennett miniszterelnök jelentette be kedd este, hozzátéve, hogy Izraelben kezdték el elsőként beadni az oltások harmadik adagját is. Mindenkit arra kért, hogy aki megfelel a feltételeknek, oltassa be magát negyedszerre is.

A negyedik oltást legalább négy hónappal a harmadik oltás után lehet beadni. Az országban egyelőre csak az idősek, az immunhiányos betegségben szenvedők és az egészségügyi dolgozók kapnak.

Magyarországon augusztus óta lehet felvenni a harmadik oltást, azóta már négy hónap eltelt. Ennek ellenére Magyarországon egyelőre nincs tervben a negyedik oltás, legalábbis Orbán Viktor miniszterelnök a keddi kormányinfón úgy fogalmazott, hogy ő már nehezen menne egy negyedik oltásért, és nagyon reméli, hogy a harmadik oltás hatékony lesz az omikron ellen, mert – legalábbis ezt mondta szó szerint – „olyanok lesznek már az emberek, mint az ementáli sajt”. Mindezt azután, hogy nem sokkal előtte bejelentette, rendeltek 9 milliót a Pfizer omikronra szabott vakcinájából a jövő év második felére és 2023-ra.

Izraelben a negyedik oltás megkezdése mellett azt is bejelentették, hogy felvették az Egyesült Államokat, Kanadát és több más országot egy közel 50 államot tartalmazó vörös listára. A miniszterelnök egyúttal felszólított mindenkit, hogy lehetőleg távmunkában dolgozzanak, és oltassák be a gyerekeket is. Izrael 9,3 millió lakosából több mint 4,1 millióan kaptak három adag koronavírus elleni vakcinát.