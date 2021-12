Orbán Völnerről: Diákkoromban is bátrabb volt, mint én

Néhány hete, a Parlamentben beszélt utoljára Völner Pállal, akit nagyon régóta ismer, együtt voltak kollégisták. Hozzá kapcsolódik egy kellemetlen emléke is: amikor Brezsnyev halálakor fel kellett állni, néhányan ülve maradtak, köztük Orbán és Völner is. A bátrabbak, köztük Völner a teremből is kimentek. „Diákkoromban is bátrabb volt, mint én.” Nagyon sajnálja, hogy kialakult ez a helyzet, és a bírói ítéletig magában sem dönti el ezt a kérdést, mondta Orbán.