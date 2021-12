Egy új brit jelentés szerint 50-70 százalékkal kisebb eséllyel kerülnek kórházba az omikron-fertőzöttek, mint a korábbi variánsokat elkapók

Biztatónak nevezte a brit egészségügyi biztonsági ügynökség annak az elemzésnek az előzetes megállapításait, amiben azt vizsgálták, hogy milyen arányban kerülnek kórházba és intenzív osztályra az omikron variánssal megfertőződöttek. Dél-afrikai, dán, skót és angol adatokat vettek alapul.

Eszerint az omikronnal megfertőződötteknél 31-45 százalékkal kisebb az esély, hogy kórházi sürgősségi osztályára menjenek, mint azoknál, akik a korábbi variánsokat kapták el. Hogy valóban kórházi kezelésre is szorulnak, ott az omikronosoknál 50-70 százalékkal kisebb az esély, mint a korábbi variánsok esetében.

Figyelmeztetnek ugyanakkor arra is, hogy ha sokkal többen kapják el a fertőzőbb omikront, akkor a kedvezők arányok ellenére is nagy nyomás alá kerülhet az egészségügy. (A briteknél rekordon van az új fertőzöttek száma, és nő a kórházban kezelt covidosok száma is.) Ráadásul most még főként fiatalok kerültek kórházba, a járvány nem érte el az idős korosztályt.

Megnézték azt is, hogy milyen védettséget adnak a vakcinák az omikron ellen. A két oltás „korlátozott védelmet” nyújt a megfertőződés ellen, de az emlékeztető oltás jelentősen javít ezen. 10 hét után ez a megerősített védelem 15-25 százalékkal csökken, de még mindig magasabb, mintha csak két oltás lenne. A súlyos betegségtől és a haláltól pedig továbbra is nagyon nagy eséllyel véd. (BBC)