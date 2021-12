Santa Babytől Jingle Bellsig: Mennyire égtek az agyába a karácsonyi dalok?

Annyiszor hallotta már az All I Want For Christmas Is You-t, hogy úgy gondolja, álmából felkeltve is elénekelné? Visszafele leírja a White Christmas szövegét? Ismeri a Jingle Bells Rock összes feldolgozását? Most letesztelheti a popzenei tudását.

Azért nehezítettünk egy kicsit a dolgon: a zenemagazinok legszebb hagyományait idézve Google Translate-tel lefordítottuk néhány nagyon ismert karácsonyi dal szövegét, majd abból kell egy részlet alapján felismerni az előadót és a számot. Hajrá!

Mennyire ismeri a legnépszerűbb karácsonyi számokat? Melyik dalban szerepel, hogy: „Éneklő hangok, legyünk vidámak Dekorálja a termeket magyalágakkal” Ki énekli ezt: „Zsúfolt szoba, barátok fáradt szemekkel Elbújok előled, és a jég lelked elől Istenem, azt hittem, te vagy valaki, akire számíthatsz Nekem? Azt hiszem, sírnom kellett volna Egy arc a szeretőn tűzzel a szívében Titkos ember, de te széttéptél” Melyik szám szól erről a káoszról? „Itt az ideje, hogy minden Mikulásnak legyen labdája Vörös orrú rénszarvason lovagol? Felfordul-e a szánon A tündérek egy napig józanon tartják?” Ki esdekel így: „Ne törődj a karácsonyfa alatti ajándékokkal Nem kell a harisnyámat oda akasztanom a kandallóra A Mikulás nem fog boldoggá tenni egy játékkal karácsony napján” Melyik dalban hangzik el, hogy: „Kímélje meg egy gondolattól a rászorultak ünnepét Ha megfordítanák az asztalt, túlélnéd” Ki buzdít így italozásra? „Elfogyott a szó A városról Szóval emelj fel egy poharat Ahh, ne nézz le” Hol bukkan fel ez a meghitt jelenet? „Az orcánk szép és rózsás, és kényelmesek vagyunk (ring-a-ling-a ding-dong-ding!) Összebújunk, mint két madár a tollban (ring-a-ling-a ding-dong-ding!)” Melyik zenekar szemtelenkedett a télapóval? „Mikulás, adj nekünk egy kis pénzt Ne szórakozzon ezekkel az ostoba játékokkal Megverünk, ha nem adod át A kenyeredet kérjük, ne bosszantass minket Adja át az összes játékot a gazdag kisfiúknak” Milyen számban hallható ez? „A forró csokoládé betölti a levegőt, és a karácsonyi hangulat is Kiveszed a karácsonyfát, olyan szép Az öröm, amit ezúttal neked okoz” Hol hangzik fel a következő? „Minden gyerek az ágyában van Cukor-szilva tündérek táncolnak a fejükben Hógolyó harc, annyira izgalmas baba Szeretlek és te szeretsz engem És ennek így kell lennie Kezdettől fogva szerettelek Mert a karácsony nem arra való, hogy összetörjük egymás szívét” Ki(k)hez köthető ez a követelőzés? „Mikulás édesem, egy apróságra nagyon szükségem van Az okirat egy platinabányához” Melyik sláger lehet ez? „Nem számít, milyen a nyaralás Itt az ideje az ünneplésnek És tedd félre az aggodalmaidat (az aggodalmakat) És nyisd ki az elmédet (nyisd ki az elméd)” Ki várta megváltásként a karácsonyt? „Volt részünk a könnyekben Ó, barátaim Voltak reményeink és félelmeink Ó, barátaim Hosszú, nehéz év volt” Ünnepamatőr Ennyi? Kezdjen el végtelenítve karácsonyi slágereket hallgatni, hátha jövőre már jobban megy majd. Átlagkarácsonyozó Nem rossz, de azért vallja be, ennél ön is többre számított. Jövőre meglehet a 100%! Fanatikus faállító Le a kalappal, nem túlzás, hogy a karácsonyi dalok TÉNYLEG az agyába égtek!

Quiz Maker - powered by Riddle

Címlapfotó: The Retro Store on Unsplash