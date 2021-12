Véget ért a vulkánkitörés a Kanári-szigeteken

Hivatalosan is befejezettnek nyilvánították szombaton a Kanári-szigetekhez tartozó La Palma szigetén levő Cumbre Vieja vulkán kitörését - írja az MTI.

Csaknem száz napig volt aktív a sziget tűzhányója. Bár már december elején csillapodott a lávafolyam és csökkent a szeizmikus tevékenység is, hivatalosan szombatzon jelentették a tudósok a vulkánkitörés végét.

Fotó: SENHAN BOLELLI/Anadolu Agency via AFP

A Cumbre Vieja szeptember 19-én tört ki. Elővigyázatosságból hétezer embert telepítettek ki a tűzhányó közeléből. A lávafolyamtöbb ezer lakóházat, templomokat és számos banánültetvényt temetett maga alá, és összesen 1250 hektárnyi földterületet borított be. Továbbra is számos út járhatatlan a szigeten, ahol most kezdődhet meg a vulkán okozta károk helyreállítása, amelyre a spanyol kormány több mint 400 millió eurót (148 milliárd forintot) ígért.