151 újabb áldozata van a járványnak

Meglepően magas az áldozatok száma az operatív törzs keddi jelentésében. 151 halálesetről számoltak be, ami hosszú idő után először magasabb az egy héttel korábbi adatnál (132). Ez ugyanakkor a karácsonyi hosszú hétvége miatti lassabb adatfeldolgozás miatt is lehet így, a hétvégén elhunytak közül többen nem hétfőn, hanem ma kerülhettek be a statisztikába. Volt már ilyenre példa, holnap kiderül.

1 370 újabb fertőzöttet találtak csak, ami az omikron terjedését más országokban látva kisebb csoda. Érdemes megjegyezni azt is, hogy döbbenetesen kevés (4 556) tesztet végeztek valamelyik hétvégi napon, aminek az eredményeiről most számoltak be.

Az összes teszten belül meg is ugrott a pozitívak aránya, majdnem minden harmadik vizsgálat kimutatta a koronavírust. (Hogy ebből mennyi az omikron, azt nem tudjuk.)

A kórházban kezelt koronavírus-fertőzöttek száma tovább csökkent (4 019).

400-nál már kevesebben (374) vannak lélegeztetőn.

Nem az oltás volt a karácsonyi ünnepek kedvelt elfoglaltsága. Az operatív törzs hétfőn nem közölte, hogy hányan kaptak oltást a hétvégén, így múlt csütörtök után csak ma adtak közre adatokat az oltottak számáról. Eszerint 5 nap alatt összesen 6 880-an kaptak első oltást.

És szintén 5 nap alatt 17 470-en harmadikat.

Összesítettek adatok: 6 252 653-an kaptak eddig első oltást, 5 968 354-en másodikat, 3 153 470-en pedig harmadikat.