82 újabb áldozat, de tovább csökkent a kórházban lévő fertőzöttek száma

Az operatív törzsma reggeli jelentésének címe szerint 3 361, a szövege szerint 3 360 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak. Nagy jelentősége nincs, és sajnos viszonyítani sem lehet az előző heti adathoz képest, mert múlt pénteken nem közöltek számokat.

Mindenesetre a 3360 (vagy 3 361) új fertőzöttből 859 budapesti.

Ezt lenne most igazán érdekes összehasonlítani az egy héttel korábbi adattal, mert a fővárosban szerdai és csütörtöki adatok szerint elkezdett újra emelkedni a fertőzöttek száma, ami az első jele lehet az omikron beindulásának. Dehát egy héttel ezelőtti adatok nincsenek. (Mindenesetre míg csütörtökön hajszálra ugyanannyi új fertőzöttet jelentettek országosan, mint ma, abból 790 volt budapesti. És már az is emelkedést jelentett a fővárosban. Most már 859.)

Mivel holnap és holnapután nem lesznek adatok, hétfőn pedig nem lehet megint rendes összehasonlítást végezni, mert most hétfőn 4 nap adatait egyben közölték, így valamikor jövő hét közepén derül ki, hogy országosan is emelkedik-e már a fertőzöttek száma.

Mindenesetre a kórházban lévők száma tovább csökkent 3 697-ről 3 492-re.

És a lélegeztetőgépen lévők száma is kevesebb (334), mint tegnap (342).

A pozitív tesztek arányának csökkenése megállt.

82 újabb áldozata van a járványnak itthon, összesen már 39 186-an hunytak el hivatalosan koronavírussal összefüggésben.

Európában ez a helyzet: