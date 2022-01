Gyurcsány Ferenc dicsérete és nagy kiterjedésű, szép romok

Immáron ötvenegyik alkarommal jelenkezik nemzetközi mércével is mérve is jelentős pótkasztunk. 2022-ben is változatlan minőségben, változatlan intenzitással.

Kambodzsautt Bede Márton, Újlipótutt Uj Péter és Winkler Róbert.

A délszláv kisebbségek feszültségeitől és gasztrofesztiváljaitól eljutunk Fejér Lipótig, aztán az Egyesített Angkor Emléletig, hogy kicsúcsosodjunk a hálózati nyomtatás csődje környékén.

Bruce Spingsteen megkapja a Szabadság Elnöki Érmet Barack Obamától, 2016 november 22-én. Fotó: NICHOLAS KAMM