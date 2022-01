Irtó vicces kamucikket írt a Blikk a mátranováki büdös, ciripelő magyar jetiről

Igen-igen ritka az ilyen, de a Blikk ma tökéletes cikket írt.

Nagy szavak, tudom, de a „Hátborzongató: újra látták a mátranováki Fanyűvőt, az emberszerű lény iszonyatos szagot árasztott” című anyag azonnali kéjes borzongást vált ki az ember tarkója táján.

Aki olvasta Pilinszkytől az Apokrifot vagy P.J. O'Rourke háborús riportját a libanoni konfliktusról, vagy látta élőben az Akropoliszt, esetleg a Guardiola-féle Barcelona valamelyik meccsét élőben, az tudja miről beszélek.

Az alaphangulatot megadó cím után a nyitásnak prezentált fotóbizonyíték máris fenomenális.

A paródia összes eleme a helyén van. A durván pixeles, lyukkamerára, daguerrotípiára vagy első generációs kaputelefonra hajazó felbontás, a fekete-fehér (!!!) technológia és maga a lefotózott vagy odaollózott fickó, aki – akár tényleg ott állt, akár utólag tették a képre – meg sem próbál másnak kinézni, mint egy röhögő embernek, mind 10/10-esek.

És csak ekkor kezdődik a szöveg. Nem is akárhogyan. Perfekt idézőjel-használattal:

Aki azt hiszi, ezt a repülőrajtot nem lehet fokozni, azonnal csalódni fog. Figyeljük meg a második mondat mesteri hatáskeltő eszközeit:

„A magyar jetinek is nevezett Fanyűvővel egy helyi férfi állítólag négyszer is találkozott, egyszer a kutyája támadt rá, vélték már helybéli, görnyedt hátú fafaragó mesternek is, de gyakran hallani éjszakai táborozók történeteit is, amikor a gyorsan felkapcsolt zseblámpa fénye elől iszkolt el az óriási, legalább kétméteres emberállat, ami a Fehérlófia című meséből kapta a nevét.”