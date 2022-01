Kilométeres autósor fogadta Kisvárda első Mekijét

Kocsisor a kisvárdai McDrive-hoz vezető 4-es főúton Fotó: Olvasónk / V. Péter

„Ma megnyitotta a kapuit a város első McDonald's étterme a város szélén a 4-es főút mentén. Az étteremre akkora érdeklődés mutatkozott, hogy a bejáratnál több 10 méteres, a McDrive-nál pedig csaknem 2 kilométeres sor alakult ki, aminek a vége már Kisvárda belvárosában van, de a sor továbbra is bővül. A forgalmat késő délután óta rendőr irányítja, bár a belvárosból nézve nem igazán tudni, hogy ki az, aki ezek közül sajtburgerre éhes, és ki az, aki a várost szeretné elhagyni” - írta este olvasónk, Péter, sajnálkozva, hogy csak egy ilyen maszatos fotót tudott küldeni.

Kisvárdán hónapok óta készültek az eseményre azok után, hogy júliusban Seszták Miklós országgyűlési képviselő, egykori fejlesztési miniszter bejelentette, hogy

„sokak régi vágya teljesül Kisvárda és környékéről: itt hamarosan egy MCDONALD’S étterem épül.”

Mint a mellékelt ábra mutatja, Seszták nem tévedett - ezúttal sem. Egy kisvárdai csoportban is arról írnak a Facebookon, hogy a Tesco melletti körfogalomnál rendőrök irányítják a forgalmat, az autósor be sem látható, és a gyalogos sor is legalább 30 méteres.

Egy komolyabb étteremről van szó: nyílt itt a McDrive mellett egy McCafé is; a Napi cikke szerint 90 fő befogadására alkalmas a hely, amihez egy 30 fős terasz is tartozik. Ez a 97. Meki az országban, összesen 70-en dolgoznak majd itt, és a magyarországi McDonald’sokat üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője, Égi Zsolt szerint itt dolgozik majd először „vendégélmény menedzser,” akinek feladata lesz gondoskodni a vendégek kényelméről, köszönteni őket, ha kell, megmutatni nekik az eszközök használatát. Ma este bőven lesz dolga.

A Meki persze csak egyike a Kisvárdán megvalósult nagy fejlesztéseknek. Ezekből a 444 Seszták-szakértője, Botos Tamás készített részletes listát a nyáron.