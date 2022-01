Törökországban 30 százalék felett jár az infláció

2002 óta nem volt olyan magas Törökországban az éves infláció, mint tavaly decemberben: 36,8 százalékra nőtt. Ez felülmúlta az elemzők legrosszabb várakozásait is, akik 27 százalék körüli szintre számítottak. A drágulást főleg az élelmiszerárak emelkedése hajtja, ami novemberben 21,31 százalékos volt. A török líra novemberre 44 százalékot veszített az értékéből az előző évhez képest. A helyzetet rontja, hogy a Recep Tayyip Erdogan elnök nyomása alatt álló jegybank a magas infláció ellenére még december közepén is kamatvágásokat hajtott végre, mert az elnök továbbra is az alacsony kamatokkal akarja magasan tartani a növekedést. Hogy hogyan jutott idáig a török gazdaság, azt múlt év végén ebben a cikkben foglaltuk össze. (Bloomberg/ORF)