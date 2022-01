NFT-ket is fognak kezelni a Samsung új tévéi

A Samsung 2022-ben piacra kerülő tévéiben már lesz NFT-funkció, írja a Verge. Az NFT-k az elmúlt év digitális őrületei voltak, és egyelőre nem tűnik úgy, hogy csillapodna a láz: a non-fungible tokens (azaz nem helyettesíthető tokenek) rövidítése révén ismertté vált eszközök egy digitális tárgy eredetiségét tudják igazolni.

Kezdetben elsősorban digitális műalkotások révén váltak ismertté, több netes illusztrációt is súlyos összegekért árvereztek el, emellett a mémek piaca is felpörgött, de a középtávú használata elsősorban a különféle digitális világokban birtokolható tárgyak értékesítése lehet majd. Az NFT lényege, hogy digitális termékek tulajdonjogát lehet vele kikezdhetetlen módon igazolni, és a blockchain technológia révén ezt folyamatosan nyomon is lehet követni.

A Samsung pedig erre a felfutóban lévő szektorba érkezne meg, NFT-barát tévékkel: a vállalat sajtóközleménye szerint a céljuk az, hogy az NFT-k megjelenítését és értékesítését a tévéikben is elérhetővé tegyék, Sőt, a tévéken akár majd meg is lehet mutatni a megvásárolt termékeket, azaz elképzelhető egy jelenet, amikor valaki egy neten megvásárolt, egyedi digitális alkotást a tévéjén keresztül tesz ki a falára.

A Samsung emellett az NFT-piacra is betörne, a tévéik rendszerén keresztül lehetőséget kínálnának az NFT-k alkotóinak és a vásárlóknak, hogy egymásra találjanak.

A Samsung idei tévékollekcióját februárban fogják bemutatni, akkor derül majd ki több az NFT-s funkciókról. Mindenesetre ezzel a Samsung lett az első nagy tévégyártó, amelyik már figyelembe vette az NFT-lázat. Hogy vajon mások követni fogják-e őket, és tényleg egy új trend születésének szemtanúi vagyunk, vagy pedig csak egy átmeneti lázról van szó, ami hamarosan lecseng, azt egyelőre nem lehet megmondani.