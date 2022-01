Rendkívül ronjta a nők esélyeit, ha nő helyett férfi operálja őket

A sebészet még napjainkban is férfiak által dominált szakma, ennek pedig jelentős hatása lehet a nők egészségügyi kilátásaira, derült ki a Torontói Egyetem kutatóinak most publikált kutatásából, melyben mintegy háromezer sebész 1,3 millió páciensének adatait vetették össze. Vizsgálatuk megrázó eredményekre jutott, megállapításaik szerint rendkívül nagyban befolyásolja a nők műtét utáni esélyeit az, hogy férfi, vagy nő operálta őket. "Arra jutottunk, hogy a nőknek, akiket férfi műtött, 15 százalékkal nagyobb az esélyük rossz kimenetre azoknál, akiket nő műtött" - mondta a tanulmány társszerzője, Angela Jerath klinikai epidemiológus. Adataik szerint 32 százalékkal nagyobb a halálozás kockázata a nőknél, ha férfi műti őket.

Jerath szerint a vizsgálatukban feltártaknak nagyon valós következményei vannak, melyek "komplikációkban, újbóli kórházi kezelésekben, és halálban manifesztálódnak". Jerath szerint mindez azért különösen aggasztó, mert normálisan nem szabadna ekkora különbségeknek lenniük a műtét utáni kilátásokban csupán nemi alapon, függetlenül az operáló orvos nemétől.

"Makroszinten aggasztók az eredmények. Amikor egy nő operál, a végeredmény általában is jobb, pláne a nők számára, még akkor is, ha a páciensek egészségi állapota, életkora és más tényezők alapján súlyozzuk is az eredményeket" - mondta.

Jerath és kollégái 1 320 108 páciens adatait vetették össze, akiken 2007-2019 között 2937 sebész végzett el 21 féle általános műtéti beavatkozást csípőprotézistől vakbélműtéten át epehólyagműtétig, de olyan bonyolult beavatkozásokat is vizsgáltak, mint a szív-, ér- és agyműtétek.

Vizsgálataikban arra jutottak, hogy a férfi páciensek esetén nem volt hatása az operáló orvos nemének, ha pedig a sebésznők munkáját vizsgálták, az eredményeikben nem volt különbség a páciensek nemétől függően.

Hogy ennek mi lehet az oka? A kutatók szerint nem a technikai képzés, mert mindkét nem ugyanabban a képzésben részesül. Jerath szerint így az egyik lehetséges magyarázat az lehet, hogy a férfi sebészek munkáját tudat alatt befolyásolhatják a beléjük ivódott társadalmi előítéletek, sztereotípiák és attitűdök, illetve a férfi és nő orvosok eltérő munkastílusa, döntéshozatali és ítélőképessége, továbbá a páciensekkel való kommunikációban megfigyelhető különbségek is. (Via The Guardian)